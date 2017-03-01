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«Локомотив» – «Тосно». Миранчук – в старте, Ари – в запасе

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Тренерский штаб «Локомотива» определился с составом на матч четвертьфинала Кубка России против «Тосно».

Стартовый состав: Гилерме, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Майкон.

Запасные: Коченков, Кверквелия, Тарасов, Баринов, Игнатьев, Касаев, Ари.

Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» пройдет 1 марта в Москве и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Локомотив - Тосно

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Михалик, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Коломейцев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Майкон

Место и дата

01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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