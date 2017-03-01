«Локомотив» – «Тосно». Миранчук – в старте, Ари – в запасе
Тренерский штаб
«Локомотива» определился с составом на матч четвертьфинала Кубка России против
«Тосно».
Стартовый состав:
Запасные:
Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» пройдет 1 марта в Москве и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Михалик, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Коломейцев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Майкон
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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