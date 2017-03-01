Николай Валуев: Нашим «героям» в хоккее с мячом вынесли справедливое наказание

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев прокомментировал меры, принятые по итогам скандального матча «Водник» - «Байкал-Энергия».

- Считаю, что все правильно сделали. Два с половиной года дисквалификации главным тренерам, полгода хоккеисту Пивоварову – это справедливое наказание для наших «героев». Конечно, вся ситуация с этим матчем негативно скажется на отношении к бенди, на репутации вида спорта. Что теперь делать? Играть надо красиво, вот что делать нужно, - заявил Валуев.

Напомним, матч прошел 26 февраля на архангельском стадионе «Труд» и завершился победой гостей (9:11). Все 20 голов были забиты в свои ворота. 11 раз «отличился» Олег Пивоваров из «Водника».

Матч будет переигран 3 марта. Главные тренеры команд Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») были дисквалифицированы на 2,5 года, а клубы оштрафованы на 300 000 рублей каждый. Пивоваров дисквалифицирован на полгода.