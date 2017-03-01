Дюрант пропустит не менее месяца из-за травмы
Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант получил травму и пропустит
не менее четырех недель. Об этом сообщают американские СМИ.
Как сообщает ESPN, у игрока растяжение связки левого колена, а
также ушиб кости. Он пропустит не менее четырех недель. После этого он пройдет
медосмотр, который и определит более точный срок его возвращения. Не исключено,
что он еще сыграет в регулярном чемпионате.
В текущем сезоне 28-летний Кевин Дюрант в среднем за матч
набирал 25,3 очка и делал 8,2 подбора.
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