Экс-президент Кравчук: Крым в Украину не вернется

С резким заявлением о судьбе Крыма выступил первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук.

Экс-глава государства обвинил официальный Киев в том, что он сам «проморгал» Крым:

- Власти страны были обречены потерять Крым из-за того, что плохо учили историю. Удержать Крым, когда на Украине было безвластие, слабые позиции и в центре, и на местах, а в Крыму тем более, было невозможно. Теперь рассчитывать на то, что жители полуострова сами захотят вернуться в состав Украины или Москва откажется от Крыма, бессмысленно.

«Советский спорт» уже сообщал о том, как местные общественные организации настаивают на признании Крыма российским.

До референдума 2014 года Крым был представлен двумя командами в высшем дивизионе чемпионата Украины – ФК «Севастополь» и симферопольской «Таврией», которая в 1992 году стала первым чемпионом независимой Украины.

В настоящий момент проводится чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь клубов.