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Главгосэкспертиза утвердила измененный проект стадиона на 45 тысяч мест в Нижнем Новгороде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главгосэкспертиза России утвердила доработанный проект строительства стадиона, который возводится в Нижнем Новгороде для матчей чемпионата мира по футболу.

Первое положительное заключение по проекту строительства футбольного стадиона в историческом центре Нижнего Новгорода было выдано Главгосэкспертизой России еще в 2014 году. Позже в документацию было внесено несколько изменений, что и потребовало нового согласования проекта.

Планируется, что нижегородский стадион станет площадкой для проведения групповых матчей 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира по футболу в 2018 году, а по завершению турнира здесь будут проходить соревнования не только по футболу, но и другим видам спорта. Поле арены будет покрыто натуральным травяным газоном. В составе комплекса предусмотрены четырехъярусные трибуны и VIP-ложи, ложа президента, офисы FIFA, помещения для спортсменов, пресс-центр, пункты общественного питания и торговые точки для зрителей, административные и технические помещения. В ходе работ на стадионе будут возведены более 12 тысяч кубометров металлоконструкций, предстоит смонтировать более 35 инженерных систем, а объем монолитных работ составит почти 180 тысяч кубометров. На работах на объекте задействовано более 1000 человек из Москвы и Нижнего Новгорода. Стадион в Нижнем Новгороде сделают доступным и для свободного перемещения и размещения маломобильных групп населения: все необходимые для этого решения предусмотрены проектом, который одобрила Главгосэкспертиза России. Строительство будет вестись за счет средств федерального бюджета. Строительство ведется на земельном участке площадью 21,60 га. Общая площадь самого стадиона составит 127 500 квадратных метров, а его высота – 54 метра.

По проекту новый стадион сможет принимать до 45 тысяч болельщиков. В настоящее время главным футбольным клубом Нижнего Новгорода является «Олимпиец», выступающий в первенстве ПФЛ. Средняя посещаемость матчей этой команды в сезоне 2016-2017 составила 1011 болельщиков.

Ранее сообщалось, что в ходе рассмотрения проектов стадионов для чемпионата мира и объектов инфраструктуры в городах, которые примут чемпионат, Главгосэкспертизе удалось значительно снизить расходы бюджета. Общая экономия в прошлом году составила почти 300 миллиардов рублей.
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