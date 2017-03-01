Олег Перевозчиков: Судя по тому, как шла гонка, можно было дисквалифицировать добрую половину лыжников

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова по итогам гонки на 15 км классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира.

- Судя по тому, как шла гонка, добрую половину лыжников можно было записать в число дисквалифицированных. Нарушение является незначительным, поскольку никакого преимущества спортсменам не дает. Есть пункт правил, под него это нарушение подходит. Однако если уж наказывать одного за такое нарушение, то и остальных тоже, - приводит слова Перевозчикова ТАСС.

Напомним, что Ларьков, финишировавший пятым, но был дисквалифицирован за то, что во время прохождения поворота ушел с лыжни и оторвал ногу от поверхности трассы.