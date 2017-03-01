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Олег Перевозчиков: Судя по тому, как шла гонка, можно было дисквалифицировать добрую половину лыжников

Источник:  ТАССКомментарии

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова по итогам гонки на 15 км классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира.

- Судя по тому, как шла гонка, добрую половину лыжников можно было записать в число дисквалифицированных. Нарушение является незначительным, поскольку никакого преимущества спортсменам не дает. Есть пункт правил, под него это нарушение подходит. Однако если уж наказывать одного за такое нарушение, то и остальных тоже, - приводит слова Перевозчикова ТАСС.

Напомним, что Ларьков, финишировавший пятым, но был дисквалифицирован за то, что во время прохождения поворота ушел с лыжни и оторвал ногу от поверхности трассы.

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