«Уфа» обыграла «Анжи» и вышла в полуфинал Кубка России
Матч 1/4 финала Кубка России
между «Уфой» и «Анжи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в
пользу «Уфы».
Единственный мяч на 66-й минуте забил Азамат Засеев. «Уфа» вышла в полуфинал, где ее соперником станет победитель пары «Локомотив» – «Тосно».
Напомним, что это был первый официальный матч Сергея Семака в качества главного тренера уфимского клуба.
В другом полуфинале сыграют «Урал» и «Рубин». Казанцы сегодня обыграли «Сибирь» (1:0), а днем ранее уральцы прошли «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти).
Кубок России
1/4 финала
Матч
Голы
Засеев 65 (1:0).
Состав
Уфа: Шелия, Карп, Пуцко, Аликин, Живоглядов, Сухов, Игбун (Безденежных, 90), Пауревич, Стоцкий, Засеев (Кротов, 90), Сысуев (Зубарев, 74)
Анжи: Юрченко, Мусалов, Фибел, Жиров, Тетрашвили, Хубулов (Долгов, 70), Эззатоллахи (Прудников, 71), Брызгалов, Кацаев, Асильдаров (Гулиев, 59), Яковлев
Предупреждения:
Засеев, 54; Игбун, 57; Стоцкий, 85; Пауревич, 89 - Яковлев, 32; Гулиев, 78
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 марта 17:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция