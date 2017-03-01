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Жонатас: Немного обидно, что стадион не был заполнен, но главное – победа

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Форвард «Рубина» Жонатас поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Кубка России против «Сибири». Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Именно Жонатас забил единственный мяч в этой игре.

«Перед игрой мы не думали о том, сколько будет народу, что мы играем 1 марта, и какая будет погода. Главное было победить. Сейчас немного обидно, что арена не была заполнена, болельщиков было немного. И все-таки главное, что мы победили. Мы ожидали, что матч будет трудным: из-за погодных условий, из-за поля, трудолюбивого соперника.

Думаю, мы вошли в матч уже готовыми ко всем этим условиям, были нацелены на победу. Самое главное, что мы сегодня победили. А с каким счетом, мы победили, 1:0 или 6:0, не важно», – цитирует Жонатаса официальный сайт «Рубина».

Матч

Рубин - Сибирь - 1:0 (0:0)

Голы

Жонатас 88 (1:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Бурлак, Камболов, Ткачук (Карадениз, 61), Мвила, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ахметов, 90)

Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Гладышев, Качан, Андреев, Безлихотнов, Плопа, Коржунов (Беляев, 75), Рухаиа, Чеботару

Предупреждения:

Бауэр, 20; Жемалетдинов, 90 - Рухаиа, 21

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

01 марта 15:00, Центральный, Текстовая трансляция


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