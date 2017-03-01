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Эдди Хирн опроверг информацию о травме Хэя и возможной отмене боя с Белью

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Британский промоутер Эдди Хирн заверил болельщиков в том, что Дэвид Хэй выйдет на ринг с Тони Белью в предстоящую субботу. 

Ранее издание The Sun распространило информацию о том, что бой Хэй - Белью находится под угрозой срыва из-за того, что Дэвид испытывает проблемы с ахилловым сухожилием. 

По словам Хирна, Хэй действительно летал в Германию на консультацию к знаменитому врачу Хансу-Вильгельму Мюллеру Вольфарту, но этот визит был связан с операцией на плече, которую в свое время перенес Дэвид.

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Кроме того, промоутер рассказал о том, что Хэй в минувшие выходные играл в футбол, что едва ли мог бы сделать спортсмен с поврежденным «ахиллом».

Напомним, поединок Хэй - Белью состоится в Лондоне в ночь с 4 на 5 марта. Чемпионский пояс WBC в первом тяжелом весе, принадлежащий Тони, на кону стоять не будет, так как бой пройдет в рамках тяжелого веса.

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