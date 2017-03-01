Дмитрий Селюк: Слуцкий может начать тренировать не в АПЛ, а в Чемпионшипе

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о шансах Леонида Слуцкого начать работать в Европе.

- Для того, чтобы начать работать в Европе, нужно любить футбол больше, чем деньги. Если брать Леонида Слуцкого, то он может начать не в АПЛ, а в Чемпионшипе. В принципе, там он может работать, - приводит слова Селюка «Спорт FM».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить английский «Брентфорд».