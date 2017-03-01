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Экс-чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог станет депутатом Госдумы

Источник:  Парламентская газетаКомментарии

Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог станет депутатом Государственной думы Российской Федерации, сообщает «Парламентская газета».

36-летний Пирог является членом партии «Единая Россия». Он займет в Госдуме место Александра Меткина, который ранее отказался от своего мандата.

Дмитрий Пирог провел на профессиональном ринге 20 поединков и выиграл их все. В 2011 - 2012 годах он владел чемпионским поясом WBO. Последний свой бой россиянин провел 5 лет назад, однако официально о завершении спортивной карьеры он не объявлял. 

Самую громкую победу Пирог одержал в 2010 году: тогда он нокаутировал в пятом раунде американца Дэниэла Джейкобса - будущего оппонента Геннадия Головкина.

 

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