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В Санкт-Петербурге прошел турнир по боксу, поддержанный «Советским спортом»

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В Санкт-Петербурге прошел турнир по боксу, поддержанный «Советским спортом»

«Советский спорт» поддержал турнир по боксу среди юношей 

В Санкт-Петербургском Дворце творчества юных прошел турнир по боксу среди юношей памяти заслуженного тренера России мастера спорта Валентина Михайловича Скотникова. Один из лучших детских тренеров в этом виде спорта, В. М. Скотников  (1930-1999) воспитал немало известных ленинградских боксеров, в том числе чемпиона СССР и Европы среди молодежи Андрея Руденко, впоследствии ставшим чемпионом Европы среди профессионалов. Много лет В. М. Скотников возглавлял сборные команды Ленинграда разных возрастов.

В пятидесятые годы Валентин Скотников неоднократно становился призером чемпионатов Советского Союза, входя в блистательную когорту ленинградских боксеров того времени, среди которых Виктор Васин, Владимир Стольников, Валерий Попенченко, Геннадий Шатков. Турнир прошел в демократичном формате «Открытый ринг», предполагающем участие всех желающих юных спортсменов, независимо от возраста и уровня подготовки.

В соревнованиях приняли участие ребята, представляющие Дворец творчества юных и боксерские клубы Санкт-Петербурга. Победителем в неофициальном командном зачете признана команда клуба «Боровая, 26».

«Дворец творчества юных – крупнейшая спортивная школа Петербурга, один из центров отечественной спортивной педагогики, известный во всем мире, - заметила директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 СПБГДТЮ Наталья Явгель, - и для нас стало доброй традицией проводить в стенах Дворца соревнования соревнования памяти наших замечательных воспитанников и тренеров: А. С. Гусева, Г. И. Шаткова, В. М. Скотникова. Уверена, что эта благородная традиция будет способствовать тому, что в нашей школе вырастут новые олимпийские чемпионы».  

Призы участникам предоставили «Советский спорт» и компания МК-20СХ.

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