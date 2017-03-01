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Александр Касперович: Волков, Логинов и Виролайнен примут участие на этапе Кубка мира в Холменколлене

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что тренерский штаб планирует привлечь на последний этап Кубка мира нынешнего сезона в Холменколлене (Норвегия) Алексея Волкова, Александра Логинова и Дарьи Виролайнен.

«На этапах Кубка IBU в Контиолахти и Отепя у нас выступят Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Матвей Елисеев и Александр Логинов. После финала Кубка IBU Волков и Логинов переедут в Холменколлен для участия в этапе Кубка мира. На Кубке IBU посмотрим состояние Малышко и Елисеева. Возможна ротация. Мы также помним про Тимура Махамбетова и Юрия Шопина, Семена Сучилова, Александра Поварницына. У нас большой выбор спортсменов, которых мы должны посмотреть на уровне Кубка мира.

В женской команде на этапах Кубка IBU выступит Дарья Виролайнен, которая специально готовилась к этим гонкам. Зная о ее проблемах со здоровьем, мы не привлекали ее на чемпионат мира. Сейчас посмотрим ее выступление в Контиолахти и Отепя, затем она примет участие в гонках Холменколлене», - цитирует Касперовича официальный сайт СБР.

Этап Кубка мира в Холменколлене пройдет 17–19 марта.

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