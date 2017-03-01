Александр Тарханов: Перед матчем с «Краснодаром» мы тренировали пенальти

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что его команда перед игрой на Кубок России против «Краснодара» отрабатывала послематчевые пенальти.

- Это наш секрет, что я сказал команде в раздевалке в перерыве матча. При всех пропущенных голах мы совершили какие-то детские ошибки. Плюс в товарищеских играх был другой темп, поэтому нам пришлось подстроится. Также привыкали к стадиону. Но уже в конце первого тайма мы адаптировались и даже забили гол. Когда Смолов в конце матча подошел исполнять пенальти, то думал, что он забьет. Слава Богу, что он не забил. Если честно, то перед матчем с «Краснодаром» мы тренировали пенальти и держали такой возможный исход матча в уме, - приводит слова Тарханова «Спорт FM».

Напомним, что во вторник, 28 февраля, «Урал» в серии пенальти переиграл «Краснодар» в ¼ финала Кубка России (3:3, 4:3 по пенальти).