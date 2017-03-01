Александр Тарханов: Перед матчем с «Краснодаром» мы тренировали пенальти
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что его команда перед игрой на Кубок России против «Краснодара» отрабатывала послематчевые пенальти.
- Это наш секрет, что я сказал команде в раздевалке в перерыве матча. При всех пропущенных голах мы совершили какие-то детские ошибки. Плюс в товарищеских играх был другой темп, поэтому нам пришлось подстроится. Также привыкали к стадиону. Но уже в конце первого тайма мы адаптировались и даже забили гол. Когда Смолов в конце матча подошел исполнять пенальти, то думал, что он забьет. Слава Богу, что он не забил. Если честно, то перед матчем с «Краснодаром» мы тренировали пенальти и держали такой возможный исход матча в уме, - приводит слова Тарханова «Спорт FM».
Напомним, что во вторник, 28 февраля, «Урал» в серии пенальти переиграл «Краснодар» в ¼ финала Кубка России (3:3, 4:3 по пенальти).
Матч
Голы
Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин
Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов
Незабитые пенальти
Смолов (Краснодар), 89
Предупреждения:
Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100
Удаления:
Данцев, 92 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция