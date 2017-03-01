Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин1 : 0Сибирь
Футбол  Локомотив1 : 0Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Хоккей  Локомотив1 : 1Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва0 : 0Торпедо
Футбол  Рома- : -Лацио
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стартовала регистрация на открытые отборочные к The Kiev Major

Комментарии

Началась регистрация участников на открытые квалификации к турниру The Kiev Major.

В СНГ, Европе, Юго-Восточной Азии, Китае, Северной и Южной Америке первые квалификации пройдут 6 и 7 марта, а вторые — 8 и 9 марта.

Закрытые региональные отборочные состоятся с 10 по 14 марта.

The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Звезды китайской сцены Dota 2 снялись в сериале «Никогда не оправдывайся»Известный инсайдер Викрам «wykrhm» Редди опубликовал трейлер сериала «Никогда не оправдывайся» с участием звезд китайской сцены Dota 2.Evil Geniuses и compLexity Gaming примут участие в Betway ArenaБукмекерская контора Betway анонсировала серию турниров Betway Arena по Dota 2.Виталий «V1lat» Волочай: Я считаю, что инвайта на The Kiev Major для региона СНГ не будетКомментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай поделился мнением о приглашениях на The Kiev Major.Team Dignitas подписала женский состав по CS:GOОрганизация Team Dignitas анонсировала состав женской команды по Counter Strike: Global Offensive.Генеральный директор «Уфы»: У Роберта «Ufenok77» Фахретдинова действующий контракт футболистаГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу», а также рассказал о сотрудничестве с Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым.Сергей «Kefir» Никифоров: К чемпионату России буду готовиться серьезноКиберфутболист «Спартака» Сергей «Kefir» Никифоров в интервью телеканалу «НАШ ФУТБОЛ» рассказал о своем выступлении на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».MarsTV Dota 2 League Spring 2017 перенесен на другую датуОрганизаторы MarsTV Dota 2 League Spring 2017 перенесли даты проведение турнира.Геннадий Орлов: Соревнования по киберфутболу не должны проводиться параллельно с чемпионатом РоссииСпортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о киберфутболе.Fnatic попала в топ-10 рейтинга лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.Анатан «Ana» Фам достиг 9 000 MMRМидер команды OG Анатан «Ana» Фам достиг отметки 9 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.Gambit Esports и FlipSid3 Tactics приглашены на ECS S3 Development LeagueОрганизаторы ECS Season 3 Development League огласили список приглашенных команд на турнир.Глава EA Sports станет директором футбольного клуба «Ливерпуль»Глава компании EA Sports Питер Мур займет пост исполнительного директора английского футбольного клуба «Ливерпуль».Анонсировано место проведения Dota 2 Asia Championships 2017Организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 анонсировали место проведения турнира.На Twitch появится возможность покупки игрыНа стриминговой платформе Twitch.tv появится возможность приобрести игру, сообщает портал gamesindustry.Даниил «Zeus» Тесленко: Скины на перчатки — моя задумкаИгрок команды Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко в интервью сайту организации рассказал, что бы он изменил в Counter-Strike: Global Offensive.Профессор Индианского университета назвал киберспорт профессией будущегоПрофессор Индианского университета в Блумингтоне Эдвард Кастронова назвал киберспорт профессией будущего.Команда КВН извинилась за номер про Dota 2Команда Высшей лиги КВН «Сборная ГУУ и МИСиС» извинилась за номер, в котором показала, как бы выглядела игра с комментариями Дмитрия Губерниева.Определились все участники HCT Winter Championship 2017Определились все участники турнира HCT Winter Championship 2017 по Hearthstone.Трансляция «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» вошла в топ-10 трансляций на TwitchТрансляция турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» на Twitch вошла в топ-10 трансляции, проходивших в этот день.Flash Wolves стала победителем IEM World Championship Katowice 2017Тайваньская команда Flash Wolves победила на турнире IEM World Championship Katowice 2017 по League of Legends.
Главные новости
Футбол
«Локомотив» – «Тосно». Онлайн
Футбол
«Уфа» обыграла «Анжи» и вышла в полуфинал Кубка России
Парусный спорт
Елфутина стала победительницей Carnival Trophy в классе RS:X
Футбол
Виктор Гончаренко: Подписывая контракт с «Уфой», я знал о возможности возвращения в ЦСКА
Футбол
Евгений Ловчев: Результат «Спартака» – хороший. Но у меня остался один вопрос
Футбол
Рональд Куман: Не думаю о «Барселоне», у меня есть контракт с «Эвертоном» и я хотел бы здесь остаться
Бокс
Экс-чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог станет депутатом Госдумы
Биатлон
Александр Касперович: Волков, Логинов и Виролайнен примут участие на этапе Кубка мира в Холменколлене
Футбол
Джефферсон Фарфан: Слышал много хорошего об РФПЛ от Кураньи, Хурадо и Буссуфа
Формула-1
«Манор» отказался от участия в чемпионате мира
все новости