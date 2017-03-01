Стартовала регистрация на открытые отборочные к The Kiev Major
Началась регистрация участников на открытые квалификации к турниру The Kiev Major.
В СНГ, Европе, Юго-Восточной Азии, Китае, Северной и Южной Америке первые квалификации пройдут 6 и 7 марта, а вторые — 8 и 9 марта.
Закрытые региональные отборочные состоятся с 10 по 14 марта.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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