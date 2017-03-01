Владимир Юрзинов: Мне в плей-офф очень нравится разнообразие тактик

Известный хоккейный специалист Владимир Юрзинов-старший высказал свое мнение о нынешнем плей-офф КХЛ.

– Вот знаете, что мне в плей-офф сейчас больше всего нравится? Самобытность и разнообразие наших команд, – заявил Юрзинов-старший. – Возьмите СКА, «Магнитку», ЦСКА, «Динамо», «Ак барс», Уфа… Ведь каждый играет в своей манере! И вот это очень интересно.

– Вам, как специалисту, какая тактике ближе?

– Сложный вопрос. Ведь каждая по-своему хороша. Мне бы хотелось объединения всего лучшего, что есть в нашем хоккее. Вырабатывание своего фирменного стиля.