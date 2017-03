Мозес подписал с «Челси» новый контракт

Полузащитник Виктор Мозес подписал новый контракт с лондонским «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Сегодня игрок заключил с клубом новое соглашение, по которому останется на «Стэмфорд Бридж» до 2021 года», - говорится в сообщении.

- Я очень взволнован. Я рад, что подписал новый контракт с клубом и проведу здесь ещё несколько лет. Теперь нужно сосредоточиться на интересах команды и продолжать упорно работать, чтобы выигрывать матчи и постараться завоевать первое место в АПЛ в конце сезона, - передает слова Мозеса официальный сайт английской команды.

