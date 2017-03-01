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Владимир Гомельский: Дома «Зенит» постарается не повторять ошибок первого матча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Гомельский: Дома «Зенит» постарается не повторять ошибок первого матча
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о первом матче четвертьфинала Еврокубка, в котором «Зенит» в гостях проиграл «Локомотиву-Кубани» со счетом 52:75.

– Преимущество «Локо» на подборе было подавляющим, отсюда большее количество атак. В командной защите было понятно, каким игрокам соперника уделяется большее внимание. Защита против Тулсона – идеальная. Снайпер только один раз за игру выбросил без сопротивления. Несколько хуже играли против Карасева, но и у того процент попаданий низкий.

В Санкт-Петербурге «Зенит» постарается не повторять ошибок первого матча. Борьба за отскок будет приоритетом зенитовцев, количество потерь уменьшится. Очень многое будет зависеть от состояния Марковича. Игра в Краснодаре была самой неудачной для него в сезоне. Надеюсь, что «Зенит» сумеет перевести серию в решающий матч в Краснодаре, – написал Гомельский.

Ответный матч команды проведут 3 марта в Петербурге. В случае победы «Зенита» третья встреча состоится 8 марта в Краснодаре.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Бавария» – «Уникаха».

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