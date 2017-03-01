Рональд Куман: Не думаю о «Барселоне», у меня есть контракт с «Эвертоном» и я хотел бы здесь остаться

Голландский специалист Рональд Куман не собирается покидать «Эвертон» ради возможности поработать с «Барселоной».

- Сейчас иная ситуация по сравнению с тем, что было пять лет назад. Тогда меня тоже называли в числе кандидатов на пост главного тренера «Барселоны». Сейчас я ни о каких других клубах не думаю, так как имею многолетний контракт с «Эвертоном». И мне бы хотелось здесь остаться, - заявил Куман.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Луис Энрике может покинуть каталонцев по окончании сезона.

«Эвертон» Кумана в данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

В качестве игрока Рональд Куман стал чемпионом Европы в 1988 году и выиграл Кубок европейских чемпионов-1991/92 с «Барселоной».

