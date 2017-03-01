Евгений Ловчев: Результат «Спартака» – хороший. Но у меня остался один вопрос

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал исход последнего матча «Спартака», который вчера обыграл норвежский «Согндаль» (4:1).

– Результат хороший, – говорит Ловчев. – Но надо понимать, с кем играли. И потом у «Спартака» был некий дублирующий состав. Написать, что это был второй состав, у меня рука не поднимается, учитывая, что играли Промес, Зе Луиш, Боккетти, Комбаров. Да, понимаю, что против «Краснодара» будет другой состав. Потому что в игре с норвежцами все-таки чувствовалось, что в середине у «Спартака» молодые пацаны вышли. Они старались острее играть вперед. Возможно, из-за этого было много потерь в середине поля. В предыдущем матче игроки центра больше держали мяч, и потерь было меньше.

После игры с норвежцами во вторник у меня остался один вопрос – почему Комбаров играл в этом матче, а не в предыдущем, когда вышла условная основа. Не будет же Макеев играть с «Краснодаром».

Ну, а результат, повторюсь, хороший. Только свой гол все равно пропустили, – сказал Ловчев.