Виктор Гончаренко: Подписывая контракт с «Уфой», я знал о возможности возвращения в ЦСКА

Белорусский специалист Виктор Гончаренко рассказал о том, как он стал главным тренером ЦСКА.

- Честно говоря, я и раньше смотрел все игры ПФК ЦСКА, поэтому не могу сказать, что в конце прошлого года наблюдал за матчами с особым пристрастием. Существовало чёткое понимание возможностей как отдельных футболистов, так и команды в целом. Даже если бы я более внимательно присматривался к матчам армейцев в ноябре-декабре, это бы ничего не изменило. Направление работы к тому моменту уже было выбрано.

Подписывая контракт с «Уфой», я знал о возможности возвращения в ПФК ЦСКА. Не могу сказать, что рассчитывал на такой поворот событий, однако, где-то внутри сидела мысль: если клуб вновь обратится к моим услугам, что я могу сделать для команды?, - рассказал Гончаренко в интервью официальному сайту красно-синих.

Напомним, Виктор Гончаренко сменил на посту главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Он официально вступил в должность 12 декабря прошлого года.



В данный момент ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков.



