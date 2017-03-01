Руслан Камболов: «Сибирь» нас ничем не удивила
Полузащитник «Рубина» Руслан
Камболов поделился впечатлениями после матча против «Сибири» в 1/4 финала Кубка
России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
- Что сегодня помешало «Рубину» добыть более крупную победу?
– Я думаю, что в первую очередь это реализация. Вы видели
состояние поля. Но все равно мы полностью отдавались, хорошо играли. Выиграли
много единоборств. Забей мы пораньше, игра была бы менее напряженной.
– «Сибирь»
чем-нибудь удивила? Временами игра была примерно равная.
– Нет, не удивила. Главный тренер нас предупреждал о стиле их
игры. В принципе, мы и сами знаем, что слабых соперников не бывает. «Сибирь»
большие молодцы. Они достаточно компактно играли в обороне. Временами неплохо
выбегали в контратаки. Но ничем новым они нас не удивили, - цитирует Камболова «БИЗНЕС
Online».
Единственный
мяч после фланговой передачи Руслана Камболова головой забил Жонатас на 88-й
минуте матча.
Соперником
казанцев по полуфиналу станет «Урал». Напомним, вчера уральцы обыграли
«Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти). Сегодня «Уфа» сыграет с «Анжи», а
«Локомотив» – с «Тосно».
Кубок России
1/4 финала
Матч
Голы
Жонатас 88 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Бурлак, Камболов, Ткачук (Карадениз, 61), Мвила, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ахметов, 90)
Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Гладышев, Качан, Андреев, Безлихотнов, Плопа, Коржунов (Беляев, 75), Рухаиа, Чеботару
Предупреждения:
Бауэр, 20; Жемалетдинов, 90 - Рухаиа, 21
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
01 марта 15:00, Центральный, Текстовая трансляция