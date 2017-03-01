Руслан Камболов: «Сибирь» нас ничем не удивила

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов поделился впечатлениями после матча против «Сибири» в 1/4 финала Кубка России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

- Что сегодня помешало «Рубину» добыть более крупную победу?

– Я думаю, что в первую очередь это реализация. Вы видели состояние поля. Но все равно мы полностью отдавались, хорошо играли. Выиграли много единоборств. Забей мы пораньше, игра была бы менее напряженной.

– «Сибирь» чем-нибудь удивила? Временами игра была примерно равная.

– Нет, не удивила. Главный тренер нас предупреждал о стиле их игры. В принципе, мы и сами знаем, что слабых соперников не бывает. «Сибирь» большие молодцы. Они достаточно компактно играли в обороне. Временами неплохо выбегали в контратаки. Но ничем новым они нас не удивили, - цитирует Камболова «БИЗНЕС Online».

Единственный мяч после фланговой передачи Руслана Камболова головой забил Жонатас на 88-й минуте матча.

Соперником казанцев по полуфиналу станет «Урал». Напомним, вчера уральцы обыграли «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти). Сегодня «Уфа» сыграет с «Анжи», а «Локомотив» – с «Тосно».

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1/4 финала