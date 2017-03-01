Елфутина стала победительницей Carnival Trophy в классе RS:X
Россиянка Стефания Елфутина стала победительницей международной регаты по парусному спорту - Carnival Trophy в классе RS:X (виндсерфинг), которая завершилась в испанском Кадисе.
Российская спортсменка опередила ставшую второй британку Эмму Уилсон на шесть очков ставшую второй. Третье место завоевала представительница Турции Дилара Уралп.
Напомним, что Елфутина выиграла бронзу на Олимпиаде в Рио-же-Жанейро в соревнованиях по парусному спорту в классе RS:X.
Парусный
спорт
Carnival Trophy
Кадис (Испания)
Женщины
1.
Стефания Елфутина (Россия) – 9
2. Эмма Уилсон (Великобритания) – 15
3. Дилара Уралп (Турция) – 24
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