Елфутина стала победительницей Carnival Trophy в классе RS:X

Россиянка Стефания Елфутина стала победительницей международной регаты по парусному спорту - Carnival Trophy в классе RS:X (виндсерфинг), которая завершилась в испанском Кадисе.

Российская спортсменка опередила ставшую второй британку Эмму Уилсон на шесть очков ставшую второй. Третье место завоевала представительница Турции Дилара Уралп.

Напомним, что Елфутина выиграла бронзу на Олимпиаде в Рио-же-Жанейро в соревнованиях по парусному спорту в классе RS:X.

Парусный спорт

Carnival Trophy

Кадис (Испания)

Женщины

1. Стефания Елфутина (Россия) – 9

2. Эмма Уилсон (Великобритания) – 15

3. Дилара Уралп (Турция) – 24