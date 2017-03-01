Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин1 : 0Сибирь
Футбол  Локомотив1 : 0Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Хоккей  Локомотив1 : 1Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва1 : 0Торпедо
Футбол  Рома- : -Лацио
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елфутина стала победительницей Carnival Trophy в классе RS:X

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Стефания Елфутина стала победительницей международной регаты по парусному спорту - Carnival Trophy в классе RS:X (виндсерфинг), которая завершилась в испанском Кадисе.

Российская спортсменка опередила ставшую второй британку Эмму Уилсон на шесть очков ставшую второй. Третье место завоевала представительница Турции Дилара Уралп.

Напомним, что Елфутина выиграла бронзу на Олимпиаде в Рио-же-Жанейро в соревнованиях по парусному спорту в классе RS:X.

Парусный спорт
Carnival Trophy
Кадис (Испания)
Женщины

1. Стефания Елфутина (Россия) – 9
2. Эмма Уилсон (Великобритания) – 15
3. Дилара Уралп (Турция) – 24

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Стефания Елфутина – красавица и умница, принесла первую медаль России»«Стефания Елфутина – красавица и умница, принесла первую медаль России»В гостях у «Советского спорта» побывал президент ВФПС Владимир Силкин, который рассказал, как Россия добыла первую олимпийскую медаль.
Главные новости
Футбол
«Локомотив» – «Тосно». Онлайн
Футбол
«Уфа» обыграла «Анжи» и вышла в полуфинал Кубка России
Парусный спорт
Елфутина стала победительницей Carnival Trophy в классе RS:X
Футбол
Виктор Гончаренко: Подписывая контракт с «Уфой», я знал о возможности возвращения в ЦСКА
Футбол
Евгений Ловчев: Результат «Спартака» – хороший. Но у меня остался один вопрос
Футбол
Рональд Куман: Не думаю о «Барселоне», у меня есть контракт с «Эвертоном» и я хотел бы здесь остаться
Бокс
Экс-чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог станет депутатом Госдумы
Биатлон
Александр Касперович: Волков, Логинов и Виролайнен примут участие на этапе Кубка мира в Холменколлене
Футбол
Джефферсон Фарфан: Слышал много хорошего об РФПЛ от Кураньи, Хурадо и Буссуфа
Формула-1
«Манор» отказался от участия в чемпионате мира
все новости
Стефания Елфутина
Стефания Елфутинавсе новости