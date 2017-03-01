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«Локомотив» – «Тосно». Станислав Черчесов посетил матч

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил четвертьфинальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Тосно».

Встреча проходит в Москве на стадионе «Локомотив».  К 20-й минуте счет 1:0 в пользу хозяев. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.

Напомним, победитель матча в полуфинале сыграет с «Уфой», которая в четвертьфинале обыграла «Анжи» со счетом 1:0.

Матч

Локомотив - Тосно - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Миранчук А. 20 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука, Михалик, Пейчинович, Янбаев, Миранчук А., Фернандеш, Коломейцев, Денисов И., Майкон

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Кашчелан, Макаров, Альшин, Чиркин, Мухаметшин, Богаев, Заболотный

Предупреждения:

нет - Макаров, 26

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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