«Локомотив» – «Тосно». Станислав Черчесов посетил матч
Главный тренер
сборной России Станислав Черчесов посетил четвертьфинальный матч Кубка России
между «Локомотивом» и «Тосно».
Встреча проходит в Москве на стадионе «Локомотив». К 20-й минуте счет 1:0 в пользу хозяев. «Советский
спорт» ведет текстовую трансляцию.
Напомним, победитель матча в полуфинале сыграет с «Уфой», которая в четвертьфинале обыграла «Анжи» со счетом 1:0.
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука, Михалик, Пейчинович, Янбаев, Миранчук А., Фернандеш, Коломейцев, Денисов И., Майкон
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Кашчелан, Макаров, Альшин, Чиркин, Мухаметшин, Богаев, Заболотный
Предупреждения:
нет - Макаров, 26
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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