Мориц Бауэр: «Рубин» не смог реализовать все моменты из-за тяжелого поля

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал итоги матча против «Сибири» в четвертьфинале Кубка России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

– Прошло много времени с момента нашей последней игры, поэтому можно сказать, что мы очень ожидали эту встречу. Официальные игры всегда отличаются от тех, что проводятся на сборах. Я думаю, что было замечательно вернуться, наконец, в Казань, сыграть официальный матч и победить в нем.

– Почему не удалось до 88 минуты преобразовать своё игровое преимущество в голы?

– Никогда не стоит недооценивать противника, несмотря на то, что «Сибирь» играет во второй лиге. Матчи на Кубок всегда отличаются особой атмосферой, и противник всегда мотивирован обыграть своего соперника рангом выше. К тому же определенные проблемы нам создало поле. Сегодня были моменты, которые мы не смогли реализовать из-за технических проблем, связанных с тяжелым газоном, - цитирует Бауэра «БИЗНЕС Online».

Единственный мяч после фланговой передачи Руслана Камболова головой забил Жонатас на 88-й минуте матча.

Соперником казанцев по полуфиналу станет «Урал». Напомним, вчера уральцы обыграли «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти). Сегодня «Уфа» сыграет с «Анжи», а «Локомотив» – с «Тосно».

Кубок России

1/4 финала