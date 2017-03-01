Мориц Бауэр: «Рубин» не смог реализовать все моменты из-за тяжелого поля
Защитник «Рубина» Мориц
Бауэр прокомментировал
итоги матча против «Сибири» в четвертьфинале Кубка России. Напомним, что его
команда победила со счетом 1:0.
– Прошло много времени с момента нашей последней
игры, поэтому можно сказать, что мы очень ожидали эту встречу. Официальные игры
всегда отличаются от тех, что проводятся на сборах. Я думаю, что было
замечательно вернуться, наконец, в Казань, сыграть официальный матч и победить
в нем.
– Почему не
удалось до 88 минуты преобразовать своё игровое преимущество в голы?
– Никогда не стоит недооценивать противника,
несмотря на то, что «Сибирь» играет во второй лиге. Матчи на Кубок всегда
отличаются особой атмосферой, и противник всегда мотивирован обыграть своего
соперника рангом выше. К тому же определенные проблемы нам создало поле.
Сегодня были моменты, которые мы не смогли реализовать из-за технических
проблем, связанных с тяжелым газоном, - цитирует Бауэра «БИЗНЕС Online».
Единственный
мяч после фланговой передачи Руслана Камболова головой забил Жонатас на 88-й
минуте матча.
Соперником
казанцев по полуфиналу станет «Урал». Напомним, вчера уральцы обыграли
«Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти). Сегодня «Уфа» сыграет с «Анжи», а
«Локомотив» – с «Тосно».
Кубок России
1/4 финала
Матч
Голы
Жонатас 88 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Бурлак, Камболов, Ткачук (Карадениз, 61), Мвила, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ахметов, 90)
Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Гладышев, Качан, Андреев, Безлихотнов, Плопа, Коржунов (Беляев, 75), Рухаиа, Чеботару
Предупреждения:
Бауэр, 20; Жемалетдинов, 90 - Рухаиа, 21
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
01 марта 15:00, Центральный, Текстовая трансляция