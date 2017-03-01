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Виктор Гончаренко: Считаю схему 3-5-2 оптимальной для нынешнего ЦСКА

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, какую тактическую схему он планирует использовать в предстоящих матчах.

- Исходя из возможностей футболистов, которые есть в команде на данный момент, считаю схему 3-5-2 наиболее оптимальной. Речь идет о том, чтобы как можно лучше использовать сильные качества игроков ПФК ЦСКА.

Игровая модель должна быть открытой. Она всегда должна находиться в стадии развития, здесь не существует конечного продукта. Ни в коем случае нельзя останавливаться, надо постоянно работать над улучшением тех или иных составляющих. Оценивая работу, проделанную на данный момент, можно сказать, что у нас есть повод для оптимизма. На мой взгляд, команда хорошо восприняла то, что мы ей предложили. Теперь шлифуем тактические нюансы, - цитирует Гончаренко официальный сайт красно-синих.

Напомним, Виктор Гончаренко сменил на посту главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Он официально вступил в должность 12 декабря прошлого года.

В данный момент ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков.

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