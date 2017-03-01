Сергей Семак: «Уфа» заслуженно обыграла «Анжи»
Главный тренер «Уфы» Сергей
Семак поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в 1/4 финала Кубка
России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Очень сложный матч. Думаю, кубковых поединков других не бывает. Очень
много было борьбы. Напряженный матч, который держал в напряжении и нас, и
болельщиков до последней секунды. Рад за нашу команду, что смогли победить.
Не так много было голевых моментов у нас. Но, думаю, победа была
заслуженной. Поздравляю всех ребят и город с заслуженной победой, с выходом в полуфинал
Кубка России», - сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
Единственный мяч на 66-й минуте
забил Азамат Засеев. «Уфа» вышла в полуфинал, где ее соперником станет
победитель пары «Локомотив» - «Тосно». В другом полуфинале сыграют «Урал» и «Рубин».
Напомним, что «Рубин» сегодня обыграл «Сибирь» (1:0), а днем ранее «Урал» прошел «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти).
Матч
Голы
Засеев 65 (1:0).
Состав
Уфа: Шелия, Карп, Пуцко, Аликин, Живоглядов, Сухов, Игбун (Безденежных, 90), Пауревич, Стоцкий, Засеев (Кротов, 90), Сысуев (Зубарев, 74)
Анжи: Юрченко, Мусалов, Фибел, Жиров, Тетрашвили, Хубулов (Долгов, 70), Эззатоллахи (Прудников, 71), Брызгалов, Кацаев, Асильдаров (Гулиев, 59), Яковлев
Предупреждения:
Засеев, 54; Игбун, 57; Стоцкий, 85; Пауревич, 89 - Яковлев, 32; Гулиев, 78
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 марта 17:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция