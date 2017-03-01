Сергей Семак: «Уфа» заслуженно обыграла «Анжи»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в 1/4 финала Кубка России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Очень сложный матч. Думаю, кубковых поединков других не бывает. Очень много было борьбы. Напряженный матч, который держал в напряжении и нас, и болельщиков до последней секунды. Рад за нашу команду, что смогли победить.

Не так много было голевых моментов у нас. Но, думаю, победа была заслуженной. Поздравляю всех ребят и город с заслуженной победой, с выходом в полуфинал Кубка России», - сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

Единственный мяч на 66-й минуте забил Азамат Засеев. «Уфа» вышла в полуфинал, где ее соперником станет победитель пары «Локомотив» - «Тосно». В другом полуфинале сыграют «Урал» и «Рубин».

Напомним, что «Рубин» сегодня обыграл «Сибирь» (1:0), а днем ранее «Урал» прошел «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти).