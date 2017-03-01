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Шамиль Газизов: «Уфа» каждую игру будет стараться играть на победу

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу команды над «Анжи» в 1/4 Кубка России (1:0).

- Хорошо сыграли для первой официальной встречи. Первый матч после паузы - и сразу история. Это замечательно! Очень благодарны болельщикам, в это время пришли и поддержали нас, это их победа. А то, что мы каждую игру будем стараться играть на победу - вот наша задача. Следующая игра с «Тереком», она и будет самой важной. Не могу сказать, что будем делать ставку именно на Кубок России, когда подойдем к игре - тогда и будем готовиться, - приводит слова Газизова «Р-Спорт».

Добавим, что соперник «Уфы» по полуфиналу определится в матче между «Локомотивом» и «Тосно». На данный момент в этой встрече идет первый тайм, счет 1:0 в пользу железнодорожников. «Советский спорт» ведет прямую трансляцию этой встречи.

Во второй полуфинальной паре между собой сыграют «Рубин», переигравший сегодня «Сибирь» (1:0), и «Урал», вырвавший во вторник победу у «Краснодара» (3:3, 4:3 по пенальти).

Матч

Уфа - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Засеев 65 (1:0).

Состав

Уфа: Шелия, Карп, Пуцко, Аликин, Живоглядов, Сухов, Игбун (Безденежных, 90), Пауревич, Стоцкий, Засеев (Кротов, 90), Сысуев (Зубарев, 74)

Анжи: Юрченко, Мусалов, Фибел, Жиров, Тетрашвили, Хубулов (Долгов, 70), Эззатоллахи (Прудников, 71), Брызгалов, Кацаев, Асильдаров (Гулиев, 59), Яковлев

Предупреждения:

Засеев, 54; Игбун, 57; Стоцкий, 85; Пауревич, 89 - Яковлев, 32; Гулиев, 78

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 марта 17:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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