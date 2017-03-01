Александр Григорян: Не могу сказать, что поражение «Анжи» закономерно
Главный тренер «Анжи»
Александр Григорян прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» в четвертьфинале
Кубка России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.
«Не могу сказать, что мы закономерно проиграли. В Кубке не бывает ничьих, но игра была ничейная. Тем не менее у нас было много ошибок, именно в зоне центральных полузащитников. По ходу игры пытались исправить ошибку, усилить эту зону, но не получилось.
Замены не сыграли, но они были уже при счёте 0:1, у соперника была возможность отойти назад и построить игру на контратаках», – сказал Григорян в эфире канала «Наш футбол».
Единственный мяч на 66-й минуте
забил Азамат Засеев. «Уфа» вышла в полуфинал, где ее соперником станет
победитель пары «Локомотив» – «Тосно». В другом полуфинале сыграют «Урал» и «Рубин».
Напомним, что «Рубин» сегодня обыграл «Сибирь» (1:0), а днем ранее «Урал» прошел «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти).
Матч
Голы
Засеев 65 (1:0).
Состав
Уфа: Шелия, Карп, Пуцко, Аликин, Живоглядов, Сухов, Игбун (Безденежных, 90), Пауревич, Стоцкий, Засеев (Кротов, 90), Сысуев (Зубарев, 74)
Анжи: Юрченко, Мусалов, Фибел, Жиров, Тетрашвили, Хубулов (Долгов, 70), Эззатоллахи (Прудников, 71), Брызгалов, Кацаев, Асильдаров (Гулиев, 59), Яковлев
Предупреждения:
Засеев, 54; Игбун, 57; Стоцкий, 85; Пауревич, 89 - Яковлев, 32; Гулиев, 78
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 марта 17:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция