Александр Григорян: Не могу сказать, что поражение «Анжи» закономерно

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» в четвертьфинале Кубка России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.



«Не могу сказать, что мы закономерно проиграли. В Кубке не бывает ничьих, но игра была ничейная. Тем не менее у нас было много ошибок, именно в зоне центральных полузащитников. По ходу игры пытались исправить ошибку, усилить эту зону, но не получилось.



Замены не сыграли, но они были уже при счёте 0:1, у соперника была возможность отойти назад и построить игру на контратаках», – сказал Григорян в эфире канала «Наш футбол».

Единственный мяч на 66-й минуте забил Азамат Засеев. «Уфа» вышла в полуфинал, где ее соперником станет победитель пары «Локомотив» – «Тосно». В другом полуфинале сыграют «Урал» и «Рубин».

Напомним, что «Рубин» сегодня обыграл «Сибирь» (1:0), а днем ранее «Урал» прошел «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти).