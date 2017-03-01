Вячеслав «Archie» Егоров вернулся в Gambit Esports
Вячеслав «Archie2b» Егоров вернулся в состав Gambit Esports по по League of Legends.
Игрок заменит Вилиуса «Xavieles» Балтушиса на позиции саппорта. Команду также покинул главный тренер Максим «MegaLASH» Огородников. Его роль временно займет Константин «groove» Пикинер. Эти перестановки связаны с неудачным выступлением коллектива в первой части весеннего сезона Континентальной лиги.
Состав Gambit Esports:
Иван «FIRees» Силантьев - сложная линия
Данил «Diamondprox» Решетников - лесник
Михаль «zoiren» Зика – мид
Валентин «NikSar» Зимаков - керри
Вячеслав «Archie2b» Егоров – саппорт
Константин «groove» Пикинер - тренер
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