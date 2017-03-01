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Дмитрий Свищев о WADA: Работа с информаторами – удел слабых

Источник:  RT на русскомКомментарии

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение WADA о создании программы о поддержке информаторов. Он считает, что организация показывает свою  беспомощность в борьбе с допингом.

«Работа с информаторами — удел слабых. Значит, невозможно получать информацию от своих компетентных источников, комиссий, от своих офицеров и лабораторий. Им ничего не остается, кроме как искать самые дешёвые и простые источники — информаторов. Найдут условного Иванова, заплатят ему несколько десятков тысяч долларов, он запишет информацию и им её привезет.

Спорт — это конкуренция, нельзя допускать, чтобы спортсмены смотрели друг на друга косо, подозревали товарищей. Надо выстроить систему взаимоотношений, систему контроля, мониторинга, профилактики, пропаганды спорта без допинга. РУСАДА надо сделать инструментом с мощнейшими полномочиями, дать ей разноплановую работу и достаточное количество сотрудников — тогда не будут нужны никакие информаторы, не на кого будет собирать компромат», - приводит слова Свищева RT.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство запускает новую программу по работе с информаторами. В организации рассчитывают, что спортсмены будут сообщать об употреблении запрещенных препаратов своими коллегами.

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