Дмитрий Свищев о WADA: Работа с информаторами – удел слабых
Член комитета Госдумы по физической культуре,
спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение WADA о создании программы о
поддержке информаторов. Он считает, что организация показывает свою беспомощность в борьбе с допингом.
«Работа с информаторами — удел слабых.
Значит, невозможно получать информацию от своих компетентных источников,
комиссий, от своих офицеров и лабораторий. Им ничего не остается, кроме как
искать самые дешёвые и простые источники — информаторов. Найдут условного
Иванова, заплатят ему несколько десятков тысяч долларов, он запишет информацию
и им её привезет.
Спорт — это конкуренция, нельзя допускать,
чтобы спортсмены смотрели друг на друга косо, подозревали товарищей. Надо
выстроить систему взаимоотношений, систему контроля, мониторинга, профилактики,
пропаганды спорта без допинга. РУСАДА надо сделать инструментом с
мощнейшими полномочиями, дать ей разноплановую работу и достаточное количество
сотрудников — тогда не будут нужны никакие информаторы, не на кого будет
собирать компромат», - приводит слова Свищева RT.
Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство запускает новую
программу по работе с информаторами. В организации рассчитывают, что
спортсмены будут сообщать об употреблении запрещенных препаратов своими
коллегами.