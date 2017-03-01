Юрий Семин: Не знаю, кого просматривал скаут «Манчестер Юнайтед». Там вроде тренер на месте

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о победе над «Тосно» (1:0) в четвертьфинале Кубка России.

- Матч прошел напряженно, как все другие. Мы лучше играли в обороне, не дали ничего создать «Тосно», но и сами мало что создали. Не совсем зрелищный матч вышел, но главное -победа. Ари хорошо вышел, но он должен забивать голы из ситуаций, в которых был. Он большой мастер и хороший реализатор.

- Сегодня в СМИ появилась информация, что скаут «Манчестер Юнайтед» просматривал кого-то из игроков. Как думаете, кого?

- У меня нет предположений. Меня? Там вроде тренер на месте, увольнять не собираются (улыбается). У нас есть игроки, которые хорошо сыграли: Чорлука, Миранчук, Гилерме. Может, кого-то из них.

- Что с Михаликом?

- Все нормально будет. Под удар лег, принял на себя его. Сейчас придет, дома полежит.

- Как оцените игру «Тосно»? В следующем сезоне большая вероятность, что будет играть в РФПЛ.

- «Тосно» - хорошая команда, у нас в чемпионате России есть похожие коллективы по классу. Так же будут играть, бороться. У них опытные игроки, новичков нет, серьезный коллектив, - передает слова Семина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» закончился победой москвичей со счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.

В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой».

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