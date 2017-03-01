Дмитрий Парфенов: «Тосно» показало добротный футбол, но против нас играла команда премьер-лиги
Главный тренер «Тосно»
Дмитрий Парфенов поделился мнением о поражении от «Локомотива» (0:1) в четвертьфинале Кубка
России.
- Рад за ребят, они хотели исправить ситуацию на поле после гола. Но против нас играла команда премьер-лиги. Нам есть куда двигаться, развиваться, есть потенциал. «Локомотив» все кинул на эту игру, но наши ребята не стушевались, показывали добротный футбол, - передает слова Парфенова корреспондент «Советского
спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» закончился победой москвичей со
счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.
В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой».
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция