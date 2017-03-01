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Юрист Андре Уорда: Мы уже работаем над сделкой с командой Ковалева и настроены оптимистично

Источник:  The Ring MagazineКомментарии

Юрист чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям американца Андре Уорда Джош Дубин рассказал о ходе переговоров со штабом россиянина Сергея Ковалева. 

- Конечно, Андре хочет провести этот поединок. Мы работаем над заключением сделки и настроены оптимистично, - заявил Дубин в интервью журналу The Ring.

Напомним, 19 ноября прошлого года Андре Уорд победил Сергея Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF. По условиям контракта на первый поединок, Ковалев имел право на реванш в случае поражения.

Ранее сообщалось, что повторный бой может состояться 17 июня.

Именно на эту дату была подана заявка в Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC). Теперь ее должен утвердить телеканал HBO.

В то же время промоутерская компания Roc Nation, представляющая интересы Уорда, уже зарезервировала арену Mandalay Bay в Лас-Вегасе для проведения второго поединка с Ковалевым.

 

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