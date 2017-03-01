Дмитрий Богаев: Первый раз неправильно бросил аут. Не знаю, что там судья усмотрел
Нападающий «Тосно» Дмитрий Богаев поделился мнением о поражении от «Локомотива» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.
- Можем занести себе в актив этот матч, мы хорошо смотрелись, имели моменты, что забить. Но раз не забили - надо создавать больше.
- В чем «Локомотив» был лучше вас?
- Не знаю. Думаю, большая доля везения была на их стороне. Больше не могу вспомнить ни одного момента у наших ворот. Подходов к воротам было больше у нас.
- Кто из игроков соперника произвел наибольшее впечатление?
- Майкон. Он очень скоростной игрок с классной техникой.
- Вы в середине тайма неправильно вбросили аут. Волнение?
- Первый раз у меня такое. Не знаю, что там судья усмотрел, - передает слова Богаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» закончился победой москвичей со счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.
В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой».
Младен Кашчелан: В первом тайме получил в лицо от Денисова, но судья никаких карточек не показал
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция