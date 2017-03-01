Дмитрий Богаев: Первый раз неправильно бросил аут. Не знаю, что там судья усмотрел

Нападающий «Тосно» Дмитрий Богаев поделился мнением о поражении от «Локомотива» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

- Можем занести себе в актив этот матч, мы хорошо смотрелись, имели моменты, что забить. Но раз не забили - надо создавать больше.

- В чем «Локомотив» был лучше вас?

- Не знаю. Думаю, большая доля везения была на их стороне. Больше не могу вспомнить ни одного момента у наших ворот. Подходов к воротам было больше у нас.

- Кто из игроков соперника произвел наибольшее впечатление?

- Майкон. Он очень скоростной игрок с классной техникой.

- Вы в середине тайма неправильно вбросили аут. Волнение?

- Первый раз у меня такое. Не знаю, что там судья усмотрел, - передает слова Богаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» закончился победой москвичей со счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.

В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой».

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