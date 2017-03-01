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Григорий Чиркин: Если Миранчук уйдет в слабую команду, сделает шаг назад

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Григорий Чиркин поделился мнением о поражении от «Локомотива» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

- Я перед игрой говорил, что если строго сыграет в обороне - получим какие-то моменты на стандартах. Так и получилось. Были какие-то подходы к воротам, прострелы - могли что-то забить. Старались не давать сопернику пространство и отодвигать их подальше от ворот, что тоже получилось. Игра была ничейная, особенных моментов не было: много борьбы в центре.

- Вы часто оказывались в центре поля против Алексея Миранчука, который через полгода уйдет из команды. Он - главная ударная сила «Локомотива»?
- Классный игрок. Видно, как он работает с мячом и двигается по полю. Если он уйдет в слабую команду - эту будет шаг назад для него. Смысл уходить тогда из «Локомотива»?, - передает слова Чиркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» закончился победой москвичей со счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.

Алексей Миранчук: Скауты «МЮ»? Первый раз слышу! (видео)

В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой».

Матч

Локомотив - Тосно - 1:0 (1:0)

Голы

Миранчук А. 20 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)

Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный

Предупреждения:

Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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