Младен Кашчелан: В первом тайме получил в лицо от Денисова, но судья никаких карточек не показал
Полузащитник «Тосно» Младен Кашчелан в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от «Локомотива» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.
- Не уверен, что результат закономерен. Мы наиграли на ничью. У «Локомотива» был один момент, у нас - парочка, но не успели забить. Жалко, что игра так закончилась. Мы увидели, что у нас есть возможность сражаться с командами премьер-лиги.
- Чем-то «Локомотив» удивил?
- Ничем. Как я и говорил перед матчем, мы играли от себя, что и показал первый тайм: в большинстве моментов брали мяч под контроль и проводили фланговые атаки. Это стиль игры, который получался у «Тосно». Жалко, что не забили.
- Вы немного повздорили с Игорем Денисовым. Что произошло?
- Вы посмотрите на мое лицо и все поймете. Это в первом тайме произошло, от Денисова получил, но судья никаких карточек не показал. Потом я был без мяча и получил удар в ноги. Это везде красная карточка, но только не здесь, - сказал Кашчелан в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним,
матч «Локомотив» - «Тосно» закончился победой москвичей со счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.
В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой».
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Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция