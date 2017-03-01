Неманья Пейчинович: Уход Миранчука? Давайте другой вопрос

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о победе над «Тосно» (1:0) в четвертьфинале Кубка России.

- Очень важно, что мы прошли дальше. Вчера видели, что «Краснодар» проиграл «Уралу», хотя краснодарская команда по качеству игры лучше. В этой игре мы были внимательны, совершенно неважно, что они из ФНЛ. «Тосно» показало хорошую игру, но одного гола было достаточно, чтобы пройти дальше.

- «Тосно» уже находится на уровне Премьер-лиги?

- Не знаю, как они играют постоянно. Но в матчи с нами они действовали хорошо, играли лучше, чем 30 процентов команда Премьер-лиги.

- Сейчас много говорят о том, что лидер команды Алексей Миранчук покинет коллектив. Обсуждали это с ним?

- Другой вопрос, пожалуйста.

- Вам не показалось, что соперник жестко играл?

- Немного грубая игра была, но вполне нормальная, - передает слова Пейчиновича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» закончился победой москвичей со счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.

В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой».

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