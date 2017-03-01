Неманья Пейчинович: Уход Миранчука? Давайте другой вопрос
Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о победе над «Тосно» (1:0) в четвертьфинале Кубка России.
- Очень важно, что мы прошли дальше. Вчера видели, что «Краснодар» проиграл «Уралу», хотя краснодарская команда по качеству игры лучше. В этой игре мы были внимательны, совершенно неважно, что они из ФНЛ. «Тосно» показало хорошую игру, но одного гола было достаточно, чтобы пройти дальше.
- «Тосно» уже находится на уровне Премьер-лиги?
- Не знаю, как они играют постоянно. Но в матчи с нами они действовали хорошо, играли лучше, чем 30 процентов команда Премьер-лиги.
- Сейчас много говорят о том, что лидер команды Алексей Миранчук покинет коллектив. Обсуждали это с ним?
- Другой вопрос, пожалуйста.
- Вам не показалось, что соперник жестко играл?
- Немного грубая игра была, но вполне нормальная, - передает слова Пейчиновича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» закончился победой москвичей со счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.
В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой».
Миранчук стал еще ближе к «Рубину»
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция