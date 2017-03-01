Форвард «Уотфорда» Сарате получил разрыв передней крестообразной связки колена
Нападающий «Уотфорда» Мауро Сарате получил
серьезную травму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что у игрока разрыв передней
крестообразной связки колена, а также повреждение внутренней боковой связки. Точный
срок возвращение игрока на поле пока не сообщается. Аргентинскому нападающему
предстоит операция.
В текущем сезоне 29-летний Мауро Сарате
провел три матча в английской премьер-лиге.
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