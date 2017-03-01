Форвард «Уотфорда» Сарате получил разрыв передней крестообразной связки колена

Нападающий «Уотфорда» Мауро Сарате получил серьезную травму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у игрока разрыв передней крестообразной связки колена, а также повреждение внутренней боковой связки. Точный срок возвращение игрока на поле пока не сообщается. Аргентинскому нападающему предстоит операция.

В текущем сезоне 29-летний Мауро Сарате провел три матча в английской премьер-лиге.