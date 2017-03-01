Александр Коломейцев: Ари хорошо вышел. Дальше только лучше будет
Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поделился мнением о победе над «Тосно» (1:0) в четвертьфинале Кубка России.
- Результат по игре. Было трудно играть, много борьбы, первый матч после возобновления сезона всегда тяжело складывается. Тем более это Кубок. С кем бы ни играл - против команды первой или второй лиги - это всегда трудно.
- Насколько уровень «Тосно» соответствует второй восьмерке премьер-лиги?
- Тяжело сказать. В Кубке с клубами РФПЛ все команды играют на равных. Увидим в следующем году.
- Анатолий Мещеряков сказал, что гол Фернандеша зря отменили.
- Те, кто видели повтор, сказали, что не было офсайда. Всегда неприятно, когда отменяют голы, но мы вели 1:0. Если бы было наоборот - было бы сложнее.
- Не нервничали?
- Нет. Правда, концовка всегда нервная, тем более когда ведешь 1:0 - идет навал.
- Как влились новички?
- Отлично. Ари хорошо вышел, помог команде, старался за мячи цепляться, мог даже забить. Думаю, дальше только лучше будет.
- Как команда чувствовала себя физически?
- На всю игру, может, и не хватило. Тяжело проявить себя в первом официальном матче. Товарищеских игр было много на сборах, но это совсем не то.
- В сезон, наверное, лучше вкатываться игрой с командой ФНЛ.
- Не сказал бы. Всегда тяжело входить в сезон, - передает слова Коломейцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним,
матч «Локомотив» - «Тосно» закончился победой москвичей со счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.
В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой».
Александр Коломейцев: В «Локомотиве» не нагнетают обстановку вокруг Миранчука
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция