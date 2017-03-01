Александр Коломейцев: Ари хорошо вышел. Дальше только лучше будет

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поделился мнением о победе над «Тосно» (1:0) в четвертьфинале Кубка России.

- Результат по игре. Было трудно играть, много борьбы, первый матч после возобновления сезона всегда тяжело складывается. Тем более это Кубок. С кем бы ни играл - против команды первой или второй лиги - это всегда трудно.

- Насколько уровень «Тосно» соответствует второй восьмерке премьер-лиги?

- Тяжело сказать. В Кубке с клубами РФПЛ все команды играют на равных. Увидим в следующем году.

- Анатолий Мещеряков сказал, что гол Фернандеша зря отменили.

- Те, кто видели повтор, сказали, что не было офсайда. Всегда неприятно, когда отменяют голы, но мы вели 1:0. Если бы было наоборот - было бы сложнее.

- Не нервничали?

- Нет. Правда, концовка всегда нервная, тем более когда ведешь 1:0 - идет навал.

- Как влились новички?

- Отлично. Ари хорошо вышел, помог команде, старался за мячи цепляться, мог даже забить. Думаю, дальше только лучше будет.

- Как команда чувствовала себя физически?

- На всю игру, может, и не хватило. Тяжело проявить себя в первом официальном матче. Товарищеских игр было много на сборах, но это совсем не то.

- В сезон, наверное, лучше вкатываться игрой с командой ФНЛ.

- Не сказал бы. Всегда тяжело входить в сезон, - передает слова Коломейцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» закончился победой москвичей со счетом 1:0. Отличился Алексей Миранчук.

В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой».

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