Александр Коломейцев: В «Локомотиве» не нагнетают обстановку вокруг Миранчука

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о возможном уходе из клуба полузащитника Алексея Миранчука.

- Зимой главной темой был возможный уход Миранчука. Обсуждали это в команде?

- Нет, зачем? Об этом и так много разговоров. Мы не нагнетаем. Он сам на эту тему особо не разговаривает. Миранчук в команде, работает

- Самоотдача не уменьшилась?

- Вообще нет. Как видите, гол забил в ворота «Тосно».

- Хочется, чтобы он продлил контракт?

- Всем хочется, чтобы игроки оставались. Определенный костяк есть. Хотел бы, чтобы так и продолжалось, - передает слова Коломейцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2017 года. Полузащитник отказывается подписывать новое соглашение и может покинуть клуб.

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