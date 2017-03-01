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Глава WADA: Заявление Владимира Путина - важнейший шаг России в правильном направлении

Источник:  WADAКомментарии

Глава WADA Крэйг Риди прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который признал наличие в стране проблемы употребления допинга отдельными спортсменами. 

- WADA воодушевлено этим знаком прогресса на самом высоком политическом уровне. Начиная с ноября 2015 года, WADA, Британское антидопинговое агентство и другие упорно работали в поддержке усилий России по восстановлению заслуживающей доверия мирового сообщества антидопинговой системы. Это публичное признание президентом России Владимиром Путиным, что их «антидопинговая система не сработала», является важнейшим шагом в правильном направлении, - приводит слова Риди официальный сайт WADA.

Напомним, президент Владимир Путин на совещании в Красноярске о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года высказался о проблеме допинга в России.

- Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо.

И это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать. Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась, - заявил президент.


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