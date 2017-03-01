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Лапшин получил право выступать за сборную Южной Кореи по биатлону

Источник:  YonhapКомментарии

Российский биатлонист Тимофей Лапшин сможет выступать за сборную Южной Кореи. Спортсмен получил соответствующее разрешение.

Как сообщает Yonhap, Лапшин последовал примеру Анны Фролиной, Александра Стародубца и Екатерины Аввакумовой. Эти спортсмены также покинули Россию и уже выступают за Южную Корею.

В активе 29-летнего Тимофея Лапшина две победы на этапах Кубка мира в эстафетах, а также второе и дважды третье место в личных гонках.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском городе Пхенчхан.

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