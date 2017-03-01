Лапшин получил право выступать за сборную Южной Кореи по биатлону
Российский биатлонист Тимофей Лапшин сможет
выступать за сборную Южной Кореи. Спортсмен получил соответствующее разрешение.
Как сообщает Yonhap, Лапшин
последовал примеру Анны Фролиной, Александра Стародубца и Екатерины Аввакумовой.
Эти спортсмены также покинули Россию и уже выступают за Южную Корею.
В активе
29-летнего Тимофея Лапшина две победы на этапах Кубка мира в эстафетах, а также
второе и дважды третье место в личных гонках.
Напомним, что
зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском городе Пхенчхан.
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