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Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Квят – последний

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Продолжаются тесты Формулы-1 в Барселоне (Испания). Лучшее время после трех дней в активе пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.

В тройку лучших также входят Себастьян Феттель («Феррари») и Даниэль Риккардо («Ред Булл»). Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят на данный момент последний из 13 участников.

Формула-1

Тесты

Барселона (Испания)

3-й день

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.19,705 (75 кругов)

2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,247 (139)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,448 (70)

4. Джолион Палмер («Рено») +1,691 (51)

5. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,086 (42)

6. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,119 (126)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,385 (95)

8. Ромен Грожан («Хаас») +2,413 (56)

9. Лэнс Стролл («Уильямс») +2,646 (98)

10 Фернандо Алонсо («Макларен») +2,893 (72)

11. Карлос Сайнс («Торо Россо») +3,835 (32)

12. Альфонсо Селис («Форс-Индия») +3,863 (71)

13. Даниил Квят («Торо Россо») +4,247 (31) 

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