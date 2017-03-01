Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Квят – последний
Продолжаются тесты Формулы-1 в Барселоне
(Испания). Лучшее время после трех дней в активе пилота «Мерседеса» Валттери
Боттаса.
В тройку лучших также входят Себастьян
Феттель («Феррари») и Даниэль Риккардо («Ред Булл»). Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят на данный момент последний из 13 участников.
Формула-1
Тесты
Барселона (Испания)
3-й день
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.19,705
(75 кругов)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,247
(139)
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,448
(70)
4. Джолион Палмер («Рено») +1,691 (51)
5. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,086 (42)
6. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,119 (126)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,385 (95)
8. Ромен Грожан («Хаас») +2,413 (56)
9. Лэнс Стролл («Уильямс») +2,646 (98)
10 Фернандо Алонсо («Макларен») +2,893 (72)
11. Карлос Сайнс («Торо Россо») +3,835 (32)
12. Альфонсо Селис («Форс-Индия») +3,863
(71)
13. Даниил Квят («Торо Россо») +4,247 (31)