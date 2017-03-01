«Локомотив» обыграл «Тосно» и вышел в полуфинал Кубка России
«Локомотив» в
четвертьфинальном матче Кубка России обыграл «Тосно» со счетом 1:0.
Гол забил Алексей Миранчук на 20-й минуте матча. В составе москвичей дебютировали Соломон Кверквелия и Ари.
Напомним, в полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой», которая в четвертьфинале обыграла «Анжи» (1:0).
В другом полуфинале сыграют «Урал» и «Рубин».
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция