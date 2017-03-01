Евгений Трефилов: После Рио мои олимпийцы играют отвратительно

Главный тренер «Кубани» и сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал итоги встречи его команды с «Ростов-Доном» (23:31).

- После Рио мои олимпийцы, которые выступают в «Кубани», выглядят отвратительно. Лечатся, женятся, что угодно делают, но играют ужасно.

- Вам не кажется, что они потеряли мотивацию?

- О чем вы вообще говорите? Мотивация спортсмена – быть лучшим, биться, умирать на площадке, - сказал Трефилов.