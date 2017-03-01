Мэрия Рима наградит Раньери за работу с «Лестером»

Городские власти Рима представят к награде бывшего главного тренера «Лестера» Клаудио Раньери.

- Мы пригласили Клаудио Раньери в Капитолий, чтобы наградить его от лица мэра города Вирджинии Раджи и администрации Рима за работу в «Лестере», кульминацией которой стала историческая победа в чемпионате Англии и выход в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

Раньери, уроженец Рима, переписал историю команды, которая стала гордостью британских, итальянских и римских фанатов по всему миру, — заявил глава спортивного комитета итальянской столицы Даниэле Фронджиа.

Напомним, Клаудио Раньери привел «Лестер» к сенсационной победе в чемпионате Англии-2015/16. На прошлой неделе он был отправлен в отставку.

Тренер получил от руководства «лис» компенсацию за разрыв контракта в размере 3 миллионов фунтов стерлингов. Половину этой суммы Раньери пожертвовал на благотворительность.

В первом матче без Клаудио «Лестер» нанес поражение «Ливерпулю» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.