Мэрия Рима наградит Раньери за работу с «Лестером»
Городские власти Рима представят к награде бывшего главного тренера «Лестера» Клаудио Раньери.
- Мы пригласили Клаудио Раньери в Капитолий, чтобы наградить его от лица мэра города Вирджинии Раджи и администрации Рима за работу в «Лестере», кульминацией которой стала историческая победа в чемпионате Англии и выход в стадию плей-офф Лиги чемпионов.
Раньери, уроженец Рима, переписал историю команды, которая стала гордостью британских, итальянских и римских фанатов по всему миру, — заявил глава спортивного комитета итальянской столицы Даниэле Фронджиа.
Напомним, Клаудио Раньери привел «Лестер» к сенсационной победе в чемпионате Англии-2015/16. На прошлой неделе он был отправлен в отставку.
Тренер получил от руководства «лис» компенсацию за разрыв контракта в размере 3 миллионов фунтов стерлингов. Половину этой суммы Раньери пожертвовал на благотворительность.
В первом матче без Клаудио «Лестер» нанес поражение «Ливерпулю» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
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