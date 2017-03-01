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Михалик получил травму паха в матче с «Тосно»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Тарас Михалик получил травму паха в матче 1/4 финала Кубка России против «Тосно».

На 84-й минуте встречи Михалик накрыл удар соперника, в результате чего получил мячом в пах. Украинец покинул поле только при помощи медиков, после чего долгое время в их окружении пытался прийти в себя. Вплоть до финального свистка он наблюдал за игрой своей команды с бровки и не уходил в раздевалку.

Михалика заменил новичок железнодорожников Соломон Кверквелия.

Матч завершился победой «Локомотива» со счетом 1:0. 

Матч

Локомотив - Тосно - 1:0 (1:0)

Голы

Миранчук А. 20 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)

Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный

Предупреждения:

Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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