Михалик получил травму паха в матче с «Тосно»

Полузащитник московского «Локомотива» Тарас Михалик получил травму паха в матче 1/4 финала Кубка России против «Тосно».

На 84-й минуте встречи Михалик накрыл удар соперника, в результате чего получил мячом в пах. Украинец покинул поле только при помощи медиков, после чего долгое время в их окружении пытался прийти в себя. Вплоть до финального свистка он наблюдал за игрой своей команды с бровки и не уходил в раздевалку.

Михалика заменил новичок железнодорожнико в Соломон Кверквелия.

Матч завершился победой «Локомотива» со счетом 1:0.