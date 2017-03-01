Михалик получил травму паха в матче с «Тосно»
Полузащитник московского «Локомотива» Тарас Михалик получил травму паха в матче 1/4 финала Кубка России против «Тосно».
На 84-й минуте встречи Михалик накрыл удар соперника, в результате чего получил мячом в пах. Украинец покинул поле только при помощи медиков, после чего долгое время в их окружении пытался прийти в себя. Вплоть до финального свистка он наблюдал за игрой своей команды с бровки и не уходил в раздевалку.
Михалика заменил новичок железнодорожнико
Матч завершился победой «Локомотива» со счетом 1:0.
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция