Двукратный олимпийский чемпион Джером Игинла стал игроком «Лос-Анджелеса»
39-летний канадский форвард Джером Игинла перешел из «Колорадо» в «Лос-Анджелес».
Welcome to LA, Jarome Iginla.https://t.co/23dq0wM3S4— #LAKings (@LAKings) 1 марта 2017 г.
В качестве компенсации «Эвеланш» получили условный драфт-пик.
Джером Игинла - двукратный олимпийский чемпион (2002, 2010) в составе сборной Канады, чемпион мира (1997) и обладатель Кубка мира (2004).
С 1996 по 2013 год он играл за «Калгари», а затем защищал цвета «Питтсбурга», «Бостона» и «Колорадо».
За карьеру форвард набрал 1291 очко (619+672) в регулярных чемпионатах НХЛ.
В текущем сезоне в активе Игинлы - 18 очков в 61 проведенном матче.
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