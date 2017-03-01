Двукратный олимпийский чемпион Джером Игинла стал игроком «Лос-Анджелеса»

39-летний канадский форвард Джером Игинла перешел из «Колорадо» в «Лос-Анджелес».

В качестве компенсации «Эвеланш» получили условный драфт-пик.

Джером Игинла - двукратный олимпийский чемпион (2002, 2010) в составе сборной Канады, чемпион мира (1997) и обладатель Кубка мира (2004).

С 1996 по 2013 год он играл за «Калгари», а затем защищал цвета «Питтсбурга», «Бостона» и «Колорадо».

За карьеру форвард набрал 1291 очко (619+672) в регулярных чемпионатах НХЛ.

В текущем сезоне в активе Игинлы - 18 очков в 61 проведенном матче.

