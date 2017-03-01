«Локомотив» обыграл минское «Динамо» и выиграл серию со счетом 4-1
Пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ между «Локомотивом»
и минским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в
пользу «Локомотива».
В составе «Локо» отличились Стаффан Кронвалль, Павел Коледов, Брэндон Козун и Максим Тальбо, который забросил шайбу на последней минуте третьего периода. У «Динамо» гол в активе Роба Клинкхаммера.
Таким образом, «Локо» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в
следующий раунд. Соперником ярославцев будет СКА.
КХЛ
Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Пятый матч
Матч
Локомотив - Динамо Мн - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Клинкхаммер (Коробов), 11:47 (0:1). Крунвалль (Контиола, Козун), 17:09 (1:1). Коледов (Локтионов, Лугин), 35:14 (2:1). Козун (Крунвалль), 50:38 (3:1). Тальбо 59:24 (4:1).
Место и дата
01 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 4-1