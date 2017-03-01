«Локомотив» обыграл минское «Динамо» и выиграл серию со счетом 4-1

Пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и минским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Локомотива».

В составе «Локо» отличились Стаффан Кронвалль, Павел Коледов, Брэндон Козун и Максим Тальбо, который забросил шайбу на последней минуте третьего периода. У «Динамо» гол в активе Роба Клинкхаммера.

Таким образом, «Локо» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в следующий раунд. Соперником ярославцев будет СКА.

КХЛ

Плей-офф

Западная конференция

Первый раунд

Пятый матч

Счет в серии: 4-1